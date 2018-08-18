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İtalya'da çöken köprüde ölenlerin cenazeleri uğurlandı

İtalya'nın Cenova kentinde araçlar üzerindeyken yıkılarak ölen 35 kişi için bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Cenovalılar büyük ilgi gösterdi.

Haber Merkezi | 18.08.2018 - 14:21..
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İtalya'nın Cenova şehrinde seyir halinde araçlar üzerindeyken yıkılan Morandi Köprüsü, 35 kişinin yaşamını yitirmesine 15 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu.

İtalya'da çöken köprüde ölenlerin cenazeleri uğurlandı

3 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Yaşanan facia sonrası hayatını kaybeden kişilerden 3'ünün 8, 12 ve 13 yaşında çocuklar olduğu belirtilen faciada, 3 kişinin ise kimliğinin belirlenemediği aktarıldı. Ayrıca kaybolanlar da olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının hem enkaz alanında hem de nehir yatağında sürdüğü bildirildi.

KÖPRÜ YIKILACAK

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Edoardo Rixi, köprünün yıkılacağını duyurdu. Ayrıca Cenova'da 12 ay OHAL ilan edildi.

İtalya'da çöken köprüde ölenlerin cenazeleri uğurlandı

YAŞAMINI YİTİRENLER İÇİN TÖREN YAPILDI

Yaşamını kaybedenlerin cenaze töreni ise bugün gerçekleşti. Cenova'da yaşayan binlerce kişi, facia sonrası ölenleri anmak üzere toplandı.

İtalya'da çöken köprüde ölenlerin cenazeleri uğurlandı

İtalya'da çöken köprüde ölenlerin cenazeleri uğurlandı

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