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İtalya'da çöken köprüde ölenlerin sayısı en az 35 oldu

İtalya'da meydana gelen köprü faciasında ölü sayısı 35'e yükseldi.

REUTERS | 15.08.2018 - 11:39..
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İtalyan polisi, Cenova kentinde dün bir köprünün çökmesi nedeniyle ölenlerin sayısının en az 35 olduğunu açıkladı.

İtalya'da çöken köprüde ölenlerin sayısı en az 35 oldu

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Yetkililer itfaiye ekiplerinin, enkaz altında canlı kalanları kurtarabilmek için gece boyunca çalıştıklarını söylediler.

Cenova polis sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, "En son resmi ölü sayısı 35 ama daha yükselebilir" dedi.

İtalya'da çöken köprüde ölenlerin sayısı en az 35 oldu

ULAŞTIRMA BAKANI İSTİFA İSTEDİ

Facebook'tan açıklama yapan İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, Morandi Köprüsü'nü işleten Atlantia grubuna bağlı olan Autostrade per l'Italia şirketine yönelik çok sert açıklamalarda bulundu.

İtalya'da çöken köprüde ölenlerin sayısı en az 35 oldu


Bakan Toninelli en az 35 kişinin yaşamına mal olan Cenova kentindeki Morandi köprüsünün çökmenin ardından, köprüyü işleten 'Autostrade per l'Italia'nın üst düzey yöneticilerinin istifa etmesini istedi.

İtalya'da çöken köprüde ölenlerin sayısı en az 35 oldu

İTALYA'DA KÖPRÜ FACİASI

Morandi köprüsünün 50 metre yükseklikteki bir bölümü ile birkaç ayağını destekleyen bir kule, 35 kadar aracın geçtiği sırada çökmüş ve büyük beton parçaları, köprünün altındaki iki depo ile demiryolunun üzerine ve nehir kıyısında düşmüştü.

İtalya'da çöken köprüde ölenlerin sayısı en az 35 oldu

 


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