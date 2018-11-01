İtalya’da fırtınada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

İtalya Ulusal Sivil Savunma Dairesi, dün gece fırtına nedeniyle halkı uyarırken, bugün için olası bir can kaybı ve alt yapı zararları konusunda kırmızı ve turuncu hava uyarılarında bulundu.

SU BASKINLARI VE TOPRAK KAYMALARI MEYDANA GELDİ

Pazartesi gününden Çarşamba gününe kadar meydana gelen can kayıplarının nedenlerinin fırtına yüzünden devrilen ağaçlar, su baskınları, toprak kaymaları olduğu bildirildi.

12 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yerel medyada çıkan haberlere göre dün Brescia şehrinde kötü havada yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan bir kişinin cesedinin bulunmasıyla ölü sayısı 12’ye çıktı. Pazar günü Calabria bölgesinde denize açıldıktan sonra kaybolan kişiden ise hala haber alınamadığı belirtildi.

1 MİLYAR EUROLUK HASAR OLDU

Fırtınanın etkilediği Venedik’te de insanlar diz boyuna yükselen sularda yürürken, sel sularının San Marco Bazilikası’nın kıymetli mermerleri ve mozaiklerine zarar verdiği bildirildi. Fırtınanın ülkede tahmini olarak 1 milyar euro hasara yol açtığı kaydedildi.