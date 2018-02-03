İtalya'da göçmenlere silahlı saldırı

İtalya'nın Macerata kentinde silahlı saldırılar gerçekleşti. Bir aracın, kentin farklı noktalarında ateş açması sonucunda en az dört kişi yaralandı.

AFRİKALI GÖÇMENLERE SALDIRI

Olayın gerçekleşmesinin ardından bölgeye polisler sevk edildi. ​Polis, yaralananların hepsinin Afrikalı göçmenler olduğunu belirtti. Saldırıyla ilgili, bir erkek şüphelinin gözaltına alındığını bildirilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

IRKÇI SALDIRI ŞÜPHESİ

Polis açıklamasına göre, şüpheli gözaltına alındığı sırada boynuna İtalyan bayrağının sarılı halde olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ederken, eylemin ırkçı saldırı şüphesi barındırdığı belirtiliyor.