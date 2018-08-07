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İtalya'da lise öğrencilerine flört dersi verilecek

Ülkenin kuzeyindeki Piemonte bölgesinde gelecek eğitim yılında lise öğrencilerine duygusal eğitim dersi verilecek.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 02:03..
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Piemonte bölge meclisi ile bir felsefe derneğinin birlikte hazırladığı programla, hem kadına karşı cinsiyete dayalı şiddet gibi sorunlara yönelik önleyici bir adım atmak hem de sosyal medya çağında flörtleşmeyi unutan gençlere duygusal yakınlık kurmayı öğretmek amaçlanıyor.

"DUYGUSAL EĞİTİM" DERSİ

L'Espresso dergisinin haberine göre dersin adı Gustave Flaubert'in romanından esinlenilerek "duygusal eğitim" koyuldu. L'Espresso, İtalya'da ilk kez okullarda böyle bir eğitim verileceğini yazdı.

İtalya'da lise öğrencilerine flört dersi verilecek

Liselilere duygusal eğitim verme projesi, Piemonte Bölge Meclisi Üyesi Gabriele Molinari ile felsefe derneği "Filosofia in Movimento" kurucu üyesi ve eğitim felsefesi profesörü Paolo Ercolani tarafından hayata geçirilecek.

Psikologların da katılacağı derslerde lise öğrencilerine, tarihsel ve toplumsal önyargıları aşarak sağlıklı duygusal ilişki kurma biçimleri öğretilecek. Ayrıca sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya alışmış yeni nesillere derinlikli duygusal ilişki kurmalarında yardımcı olunması da amaçlanıyor.

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