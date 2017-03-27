İtalya’da mültecilere yardım dağıtan 3 gönüllü tutuklandı

Biri İngiliz ikisi Fransız üç yardım gönüllüsü, İtalya’nın Fransa sınırındaki Ventimiglia şehrinde, mültecilere yiyecek malzemesi dağıtırken tutuklandı. independent'in haberine göre, Üç gönüllü, şehir düzenine karşı gelmekle suçlanıyor.

Ventimiglia polis yetkilileri AFP'ye; "üçlünün daha önce de Ventimiglia Belediye Başkanı Enrico Ioculano koyduğu göçmenlere gıda dağıtımı yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklandıklarını" söyledi.

Yetkililer, başkan Ioculano tarafından 2015 yılında yürürlüğe konulan yasağı, düzensiz gıda dağıtımın sağlık sorunlarına sebep olduğu ve zaten küçük olan kasabada sosyal ve ekonomik sorunlara yol açtığı gerekçesiyle savunmaya devam ediyor.

Bu suç yaklaşık 200 € (780 Lira) ceza ve üç ay hapis cezasıyla cezalandırılıyor.