taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.931
USD
3,6000
EURO
3,9134
ALTIN
145,50
PETR
50,5000

İtalya’da mültecilere yardım dağıtan 3 gönüllü tutuklandı

İtalya’da mültecilere yardım dağıtan üç yardım gönüllüsü tutuklandı.

27.03.2017 - 14:11
  1. Haberler
  2. Dünya

Biri İngiliz ikisi Fransız üç yardım gönüllüsü, İtalya’nın Fransa sınırındaki Ventimiglia şehrinde, mültecilere yiyecek malzemesi dağıtırken tutuklandı. independent'in haberine göre, Üç gönüllü, şehir düzenine karşı gelmekle suçlanıyor.

İtalya’da mültecilere yardım dağıtan 3 gönüllü tutuklandı

Ventimiglia polis yetkilileri AFP'ye; "üçlünün daha önce de Ventimiglia Belediye Başkanı Enrico Ioculano koyduğu göçmenlere gıda dağıtımı yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklandıklarını" söyledi.

Yetkililer, başkan Ioculano tarafından 2015 yılında yürürlüğe konulan yasağı, düzensiz gıda dağıtımın sağlık sorunlarına sebep olduğu ve zaten küçük olan kasabada sosyal ve ekonomik sorunlara yol açtığı gerekçesiyle savunmaya devam ediyor.

Bu suç yaklaşık 200 € (780 Lira) ceza ve üç ay hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

337
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

172
Temel Karamollaoğlu'na 'evet' çıkarsa sorusu

Temel Karamollaoğlu'na 'evet' çıkarsa sorusu

254
Akbank'ta büyük kriz

Akbank'ta büyük kriz

54
Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

140
Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

38
Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

194
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM