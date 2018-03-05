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İtalya'da sandıktan koalisyon çıktı

İtalya'da Pazar günü yapılan genel seçimler sonrası açıklanan ilk sandık çıkış anketleri hiçbir partinin tek başına iktidar için gerekli oy oranına ulaşamadığını gösteriyor.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 11:32..
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630 sandalyeli Temsilciler Meclisi ile 315 sandalyeli Senato'nun üyelerinin belirleneceği seçimlerde, ilk açıklanan verilere göre, yaklaşık 50 milyon seçmenin yüzde 73 kadarı oy kullandı. İtalya'da gerçekleştirilen genel seçimlerde tek başına iktidar sayısını elde eden bir parti çıkmadı.

İtalya'da sandıktan koalisyon çıktı

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Yüzde 40 oranının aşılması gereken seçimlerde 5 Yıldız Hareketi yüzde 29,5-32,5 arası oyla tek başına en çok oy alan parti olurken, Sağ ittifak yüzde 33-36 oy, sol ittifak ise yüzde 24,5-27,5 seviyesinde kaldı.

Henüz resmi sonuçlar açıklanmasa da parlamentoda çoğunluğu sağlayacak bir hükümetin kurulamayacağı belirlenirken, koalisyon hükümeti için görüşmelere başlanılması bekleniyor.

İtalya'da sandıktan koalisyon çıktı

TEKNİK HÜKÜMET İHTİMALİ

Koalisyon görüşmelerinden de sonuç çıkmazsa cumhurbaşkanı tarafından bir "teknik hükümet" atanması ve erken seçime gidilmesi ihtimali de bulunuyor.

Siyaset uzmanlarının ilk yorumları, bu yıl ilk kez uygulanan karmaşık seçim yasasının "kimsenin kazanmaması için hazırlandığı ve bunda da başarılı olduğu" şeklinde oldu.

5 Yıldız'dan yapılan ilk açıklamada ise, sandık çıkış anketleri doğru çıkarsa, parlamentodaki en büyük parti olacakları ve bunun "tarihi bir sonuca işaret ettiği" belirtildi.

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