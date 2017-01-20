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İtalya'daki çığdan 6 kişi sağ kurtarıldı

İtalya'da art arda meydana gelen depremler çığı tetiklemiş, çığ bir otelin üzerine düşmüştü.

20.01.2017 - 14:43
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italya

İtalyan medyasında yer alan son dakika gelişmesine göre, çığ altında kalan 6 kişi kurtarıldı.

28 KİŞİYE HALA ULAŞILMIŞ DEĞİL

İtalyan Repubblica gazetesinin yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, kurtarılan 6 kişinin hastaneye kaldırılması için bölgeye ambulans helikopterler sevk edildi. Başka bir İtalyan haber kurumu Rainews 24'te yer alan habere göre ise otelde bulunan 34 kişiden 28'ine hala ulaşılabilmiş değil.

ART ARDA 3 DEPREM OLMUŞTU

İtalya'nın başkenti Roma'nın 100 kilometre doğusundaki tarihi Amatriçe kasabasında en büyüğü 5.7 olan 3 deprem art arda meydana gelmişti. Deprem İtalya'nın başkenti Roma'da hissedilmiş ve güvenlik önlemi olarak metro boşaltılmıştı. Depremde can kaybı yaşanmadığı açıklanmıştı.İtalya'daki çığdan 6 kişi sağ kurtarıldı
(Yoğun kar yağışının da etkili olduğu İtalya'nın orta kesimlerinde dün art arda 3 deprem meydana gelmişti.)

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