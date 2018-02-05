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İtalya'daki ırkçı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İtalya'nın Macerata kentinde cumartesi günü Afrikalı göçmenlerin bulunduğu bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 11:21..
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  2. Avrupa

İtalya'da haftasonu Afrikalı göçmenlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının, ırkçı bir eylem olduğu ortaya çıktı. Görüntüleri inceleyen polis memurları saldırganlara baskın yaparak yakaladı.

İtalya'daki ırkçı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İtalya'daki ırkçı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

GÖZALTINA ALINDILAR

İtalya'nın Macerata kentinde cumartesi günü Afrikalı göçmenlerin bulunduğu bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Videoda Luca Traini adındaki saldırganın aracından inmeden kafeye ateş açtığı görülüyor. Gana, Gambiya, Nijerya ve Mali uyruklu 6 kişiyi yarlayan saldırgan olayın ardından gözaltına alınmıştı.

IRKÇI DOKÜMANLAR BULUNDU

Polis'in, 28 yaşındaki zanlının evinde yaptığı aramada aralarında Hitler'in "Kavgam" adlı kitabının da yer aldığı, aşırı sağcı ideolojiye ilişkin çok sayıda doküman dikkat çekti. Saldırganın hedeflerini bilinçli bir şekilde seçtiği ve yaptığı eylemlerden de pişmanlık duymadığı belitildi.

Cinayete teşebbüsten tutuklanan Luca Traini'ye "ırkçı nefreti körükleme" suçlaması da yöneltiliyor.

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