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İtalyan'dan Almanya'ya göçmen tehdidi

İtalya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Almanya'nın göçmenlik başvurusu reddedilen kişileri uçaklarla İtalya'ya göndermesi durumunda Almanlara hava sahasının kapatılacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 16:42..
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İtalyan'dan Almanya'ya göçmen tehdidi

Avrupa'da mülteci krizi alarmı yükseliyor. Bölgenin bir kısmı mülteciler konusunda ılımlı bir siyaset yaparken, diğer tarafta ise aşırıcı v milliyetçi hükümetler mülteci almaya karşı çıkıyor.

Onların da başında İtalya bulunuyor. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Almanya'nın göçmenlik başvurusu reddedilen kişileri tarifeli uçak seferleri ile İtalya'ya yollaması durumunda ülkedeki tüm havalimanlarını kapatacağını duyurdu.

İtalyan'dan Almanya'ya göçmen tehdidi

HAVA SAHASINI KAPATMA TEHDİDİ

Twitter hesabından açıklama yapan Salvini, Berlin ya da Brüksel'deki düzinelerce göçmeni izinsiz uçuşlarla İtalya'ya göndermeleri durumunda, çalışır durumda bir havalimanının olmayacağını ifade etti.

"Limanlarımızı kapadığımız gibi havalimanlarımızı da kaparız" diyen Salvini, İtalya'nın geçtiğimiz yaz döneminde göçmen kurtarma gemilerinin ülkenin limanlarına girişini yasakladığını hatırlattı.

İtalyan'dan Almanya'ya göçmen tehdidi

TANSİYON YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz yılalrda sınır hattı ve limanlarda yaşanan mülteci krizleri, Salvini'nin açıklamasıyla havalimanlarına da sıçrayacak gibi görünüyor.

İtalyan'dan Almanya'ya göçmen tehdidi

İtalya'ya taşıyacak ilk uçak bugün ve ikinci uçak 17 Ekim'de Almanya'dan havalanacak. İtalya'ya geri gönderilecek olan göçmenlerin çoğunluğunun, Avrupa Birliği'ne İtalya üzerinden giriş yapan Nijeryalılardan oluştuğu bildiriliyor.

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