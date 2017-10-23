İtalya'nın kuzeyindeki özerklik referandumu sona erdi

Ülkede gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 30'unu karşılayan Lombardiya ve Veneto bölgelerinde, vergi yönetimi de başta olmak üzere öz kaynakların kullanımında etkin söz sahibi olmayı öngören özerkliğin, merkezi hükümetten talep edilip edilmemesine yönelik istişare referandumuna gidildi.

Lombardiya bölgesinde 7,9 milyon, Veneto'da ise 4 milyon kişiyi yakından ilgilendiren ve yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayan referandumda, oy verme işlemi 23.00'te (TSİ 00.00) tamamlandı.

KATILIM ORANLARI YETERLİ SEVİYEYE ULAŞTI

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, referandumun geçerli sayılabilmesi için yüzde 50+1'lik katılım oranı şartı aranan Veneto bölgesinde yüzde 59,7 olduğu belirtildi.

Oylamada herhangi bir katılım oranı şartının aranmadığı Lombardiya’'da ise Bölgesel Yönetim Başkanı Roberto Maroni, katılım oranının yüzde 40'ın üzerinde olduğunu açıkladı.

"EVET DİYENLERİN ORANI YÜZDE 95"

Maroni, referandumun ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, ellerine geçen resmi olmayan ilk sonuçlara göre, geniş kapsamlı özerkliğe "Evet" diyenlerin oranının yüzde 95, "Hayır" diyenlerin oranının yüzde 3 olduğunu bildirdi.

"VETETOLULAR ÖZERKLİKTEN YANA OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre oy kullananların yüzde 98'inin "Evet" oyu verdiği Veneto Bölgesi'nin Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia da "Bu referandumun, Venetoluların özerklikten yana olduğunu gösterdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

HÜKÜMETTEN 'MÜZAKERELERE HAZIRIZ' MESAJI

Zaia, merkezi yönetimle müzakere etmek istedikleri 23 konu olduğunu ve vergilerin 10'da 9'unun bölgelerinde kalmasını istediklerini söyledi.



Referanduma yönelik hükümetten ilk yorum ise Bölgesel İşler Bakanlığı Müsteşarı Gian Claudio Bressa'dan geldi. Bressa, hükümetin söz konusu bölgelerle, geniş özerkliğin tanımını yapacak müzakereler için hazır olduğunu açıkladı.

Hukuki bağlayıcılığı bulunmayan ve danışma amacıyla yapılan referandumda çıkacak sonucun, Lombardiya ve Veneto'nun, Roma'daki merkezi yönetimle daha geniş özerklik müzakerelerini başlatacak süreceği hızlandıracağı ifade edildi.

Basında çıkan yorumlarda, referandumdan çıkan "Evet" sonucunun bölgesel yönetim başkanları Maroni ve Zaia'nın, Roma'daki merkezi hükümetle yapacağı müzakerelerde ellerini güçlendireceği belirtildi.

PARLAMENTONUN ONAYI GEREKİYOR

İtalyan anayasasının öngördüğü esaslara göre yapılan istişare referandumunu hükümetle yapılacak müzakereler izleyecek. Müzakerelerin sonucunda söz konusu bölgelere geniş haklar içeren özerkliğin tanımlandığı yasa tasarısı hazırlanması ve bunun parlamentodan geçmesi gerekiyor. Anayasanın 116. maddesine göre, herhangi bir bölgeye özerklik verilmesinde parlamentonun onayını şart koşuyor.

Ülkenin halihazırda 20 idari bölgesinden 5'inin (Friuli Venezia Giulia, Sardinya, Sicilya, Trentino-Alto Adige ve Valle d'Aosta) geniş özerklik yetkileri bulunuyor.