İtalya'nın Sicilya adasında yerel idare seçimleri yapıldı

İtalya'da 2018'in ilk aylarında yapılacak genel seçimler öncesi siyasi partiler için "test" niteliği taşıyan Sicilya'daki bölgesel yönetim seçimleri gerçekleştirildi.

4 MİLYON SEÇMEN OY VERDİ

Ülkenin güneyinde bulunan adada oy kullanma hakkına sahip 4 milyon 681 bin seçmen için oy verme işlemi sabah yerel saatle 08.00'de başlarken, akşam saat 22.00'de (TSİ 23.59) son buldu. Seçmenlerin yüzde 46,76'sının oy kullandığı yerel yönetim seçimlerinde, Sicilyalı olan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da oyunu, ikametgahının bulunduğu Palermo kentinde kullandı.

MUSUMECİ ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Oy verme işleminin tamamlanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. İtalyan basınına yansıyan resmi olmayan ve sandık çıkış anketlerine dayanan ilk sonuçlara göre, merkez sağın ortak aday gösterdiği Nello Musumeci, kullanılan oyların yüzde 36,5 ile 40'ı arasında aldığı oyla yarışı önde götürüyor. Musumeci'yi, ana muhalefetteki 5 Yıldız Hareketinin (M5S) adayı Giancarlo Cancelleri, yüzde 33-37 aralığındaki oy oranıyla 2'nci sıradan takip ediyor.

Ülkede iktidarda bulunan Demokrat Parti (PD) ve iktidar ortağı Alternatif Halk Hareketinin ortak adayı Fabrizio Micari ise yüzde 16 ila 20 aralığındaki oy oranıyla 3'üncü sırada yer alıyor. PD'den ayrılan Demokratik ve İlerici Hareketi ile İtalyan Sol Partinin adayı Claudio Fava ise yüzde 10 bandında bir oy oranıyla 4'üncü sırada bulunuyor.

SONUÇLARI TARİHİ OLARAK NİTELENDİRDİLER

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Demokrat Parti (PD) adına açıklama yapan Genel Sekreter Yardımcısı Lorenzo Guerini, sandık çıkış anketlerine göre Sicilya'da net bir yenilgi aldıklarını kabul ederek, bunun tartışılacak bir yanı olmadığını ifade etti. M5S'in adayı Cancelleri ise sosyal medya hesabından sonuçları kendileri açısından "tarihi" olarak değerlendirdi. Kuzey Birliği Partisi (LN) lideri Matteo Salvini ise mevcut hükümetin Sicilyalılardan güven oyu alamadığını, bu nedenle hükümetin bir an önce istifa ederek genel seçimlere gitmesi gerektiğini öne sürdü.

İtalyan basınında ise ülkede 2018'in başında yapılacak olan genel seçimler öncesi bölünmüş bir profil çizen iktidardaki merkez sol için anketlerde çalan alarm zillerinin ve merkez sağın son aylarda yakaladığı ivmenin Sicilya'daki sonuçlarla somutlaştığı yorumları yapıldı.