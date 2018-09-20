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İtalyanlar sürülerini kangallar ile koruyacak

İtalya'nın Toskana bölgesinde koyun sürülerine kurtların saldırması ve uygulanan önlemlerin yetersiz kalması üzerine Sivas Kangal cinsi köpeklerin kullanılması çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 09:24..
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Geçtiğimiz günlerde Siena kenti yakınlarındaki bir çiftlikte 70 koyunun kurt saldırısı sonucu ölmesi üzerine Toskana Bölge Meclisi üyesi Roberto Salvini, Temmuz ayında da yaptığı Toskana'da kurtların artmasına yönelik araştırmasında en iyi çözümün Sivas Kangal köpekleri alımı önerisini yineledi.

"SİVAS KANGALI ALIN"

Lig partisinden Bölge Meclisi üyesi olan Salvini, "Kurtlara karşı tel örgü yöntemi işe yaramadı. Sürülerin kontrol ve korunması için alınan köpekler de yırtıcı hayvanları görür görmez kaçıyor. Sürekli tekrarlanan bu olaylarla baş etmek için harika bir önlem olan Sivas Kangal köpeklerinin alımını önermiştik ama bu önerimiz dikkate alınmadı" dedi.

"KURTLARA KAFA TUTABİLİR"

Salvini, "Kangal köpekleri, sürüleri yırtıcılardan koruma kapasitesine sahiptir. Türkiye kökenli bu köpek ırkı, büyük bir fiziksel güce sahiptir ve 80 kg'nin üzerindeki ağırlığıyla kurt ve kurt melezlerine kafa tutarak onları alt edebilir" demişti.

Geçen yıl ülkedeki kurtların yüzde 5'inin öldürülmesi planlanmış, ancak hayvan hakları savunucularının tepkisi üzerine rafa kaldırılmıştı.

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