İtalya'nın Adriyatik kıyısında yer alan Rimini'yi şiddetli dolu yağışı vurdu. Rimini'nin güneyinde yer alan Pesaro’da etkisini gösteren dev dolu yağışı bölgede korku filmlerini aratmayan sahnelerin oluşmasına neden oldu.

İtalya'ya yumruk büyüklüğünde dolu yağdı ViDEO

YUMRUK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Neredeyse bir yumruk büyüklüğünde olan dolu taneleri yere düşerken büyük paniğe neden oldu. Amatör kameralarla çekilen görüntülerde dolu tanelerinin yere taş gibi düştüğü görülüyor. Bölgeden yapılan açıklamalarda bazı ev ve iş yerlerinde maddi hasarın oluştuğu açıklandı.

İtalya'da özellikle yaz mevsiminde sıkça rastlanan dolu yağışları bölge halklarının korkulu rüyası. Sıkça ve büyük tanelerle yağan dolu, ağır maddi hasarlara neden oluyor.