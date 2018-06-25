Bolu’da susuzluktan bitkin düşen saka kuşuna, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışan itfaiye çavuşu tarafından şişe kapağından su verilmesi arkadaşları tarafından alkışlandı.

İtfaiye eri susayan kuşa şişe kapağından su içirdi - VİDEO

ELİYLE SU İÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün bahçesinde bulunan kameriyede vakit geçiren itfaiye çalışanları, bahçenin içinde hareketsiz ve bitkin duran bir saka kuşu buldu. Havaların sıcak olması nedeniyle susuzlukta bitkin düştüğünü düşündükleri saka kuşunu yakalayan itfaiyecilerden birisi plastik şişenin kapağına su doldurarak kuşa verdi.

ALKIŞ ALAN HAREKET

İtfaiye çavuşunun uzattığı su dolu kapaktan bir süre su içen saka kuşu, daha sonra itfaiyecinin kuşu tekrar eliyle yakalamaya çalıştığı sırada uçarak uzaklaştı.

Cep telefonu ile diğer itfaiyeciler tarafından kaydedilen anlarda, kuşa su veren itfaiye çavuşu arkadaşları tarafından alkışlandı.