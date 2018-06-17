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İtfaiye eve giren yılanı 1 saat bekleyerek yakaladı

Kahramanmaraş Andırın'da eve giren yılan paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ise yılanın girdiği deliğin başında 1 saat bekleyerek yakaladı.

DHA | 17.06.2018 - 15:02..
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Andırın Tufanpaşa Mahallesi'nde Hasan Yiğit'in evinin bahçesinde oynayan çocuklar, yaklaşık 2 metre uzunluğunda yılan gördü.

"EVİN GİRİŞİNDEN GELDİ"

Çocukların haber verdiği Yiğit, itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler, bahçede bir saat yılanı aradı, ancak bulamadı. Hasan Yiğit, yılanı kendisinin de gördüğünü belirterek, "Yılanı ben de gördüm evin girişinden geldi ve avludaki çiçeklerin içine girdi. Sanırım duvara girmiş olabilir" dedi.

İtfaiye eve giren yılanı 1 saat bekleyerek yakaladı

İTFAİYE DELİĞİN BAŞINDA 1 SAAT BEKLEDİ

Tüm aramalarına rağmen yılanı bulamayan ekipler evden ayrıldı. Ancak bir süre sonra Hasan Yiğit yılanı görünce tekrar itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen ekipler, yılanın duvarın dibindeki bir deliğe girdiğini saptadı. Yaklaşık 1 saat deliğin başında nöbet tutan ekipler, çıkan yılanı yakaladı. Torbaya konan yılan, doğaya bırakıldı.

İtfaiye eve giren yılanı 1 saat bekleyerek yakaladı

"YAKALANMASAYDI UYUYAMAYACAKTIK"

Yılanın yakalanması ile rahat bir nefes alan Hasan Yiğit, itfaiye erlerine teşekkür etti. Annesi Halime Yiğit ise, "Çok korktuk, eğer yakalanmasaydı evde uyuyamaz duruma gelecektik" dedi.

İtfaiye eve giren yılanı 1 saat bekleyerek yakaladı

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