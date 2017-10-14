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İtfaiye yaramaz kediyi kurtardı

Aydın'ın Efeler İlçesi'nde boş bir binanın ikinci katına çıkıp mahsur kalan yavru kedi, hidrolik merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

14.10.2017 - 14:10
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Aydın'ın Efeler İlçesi'nde 3 katlı boş bir binada kedi kurtarma operasyonu yapıldı. Kedileri çok sevdiği için onları oturduğu apartmanın giriş katında besleyen 34 yaşındaki Altan Tekin, 'Boncuk' adlı kedinin karşıdaki boş binanın ikinci katına çıkıp inemediğini gördü. Balkon duvarında mahsur kalan kedi birkaç kez aşağı atlamak istedi. Ancak, cesaret edemedi.

İtfaiye yaramaz kediyi kurtardı

İTFAİYE İNDİRDİ

Kediyi kendi çabaları ile kurtaramayacağını anlayan Altan Tekin, itfaiye ve polisten yardım istedi.Sevk edilen itfaiye aracının hidroluk merdivenindeki sepete binen Altan Tekin, ellerini uzatarak balkondaki kediyi aldı. Altan, şöyle dedi:

"Kedimin 2'nci katın balkonunda olduğunu görünce itfaiyeyi aradım. Oraya nasıl çıktığını anlamadım. Polis ve itfaiye ekipleri hepsi gelerek bana yardımcı oldu. Kediyi birlikte kurtardık. Herkesin bu hayvanlara karşı duyarlı olmasını istiyorum."
'Boncuk' isimli kedi, kurtarıldıktan sonra sevinçle koşturduktan sonra verilen mamayı yedi.

İtfaiye yaramaz kediyi kurtardı

İtfaiye yaramaz kediyi kurtardı

İtfaiye yaramaz kediyi kurtardı

İtfaiye yaramaz kediyi kurtardı

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