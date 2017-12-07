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Itır Esen hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemi

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle tacı geri alınan Miss Turkey 2017 birincisi Esen hakkında, 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

DHA | 07.12.2017 - 10:25..
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15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle tacı ve Miss Turkey 2017 birinciliği geri alınan Itır Esen, hakkında, "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Eser hakkında, 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

TWİTTER ÜZERİNDEN İNCELEME YAPILDI

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli tarafından 16 Temmuz 2016 tarihinde atılan tweet nedeni ile üç kişinin şikayetçi olduğu, Twitter hesabı üzerinde yapılan incelemede şikayete konu paylaşımda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Itır Esen hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemi

İRONİ OLSUN DİYE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Şüphelinin ifadesinde suça konu tweeti kendisine ait olduğunu kabul ettiği belirtilen iddianamede, 15 Temmuz şehitlerini anmak adına ironi olsun diye paylaşımda bulunduğunu söylediği belirtildi.

1 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Şüphelinin ifadesinde şehitlere veya halkımızın herhangi bir kesimine yönelik hakaret kastının bulunmadığı yönünde beyanda bulunduğu belirtildi. Şüphelinin şikayete konu tweeti ile 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünü anmakta olan halkın sosyal bir kesimini alenen aşağıladığı belirtilen iddianamede, şüphelinin 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

Itır Esen hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemi

NE OLMUŞTU

Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında birinci seçilen Itır Esen, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle büyük tepki çekmiş, tacı ve birinciliği elinden alınmıştı. Üç kişinin şikayeti üzerine de Itır Esen hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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