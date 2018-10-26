İTÜ’de “Doğrudan Yabancı Yatırım Zirvesi”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi (Invest in Turkey) Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) üyeleri ve Genel Sekreteri Özlem Özyiğit’in katılımıyla, Uluslararası Doğrudan Yatırımları (UDY) teşvik etmek amacıyla düzenlenen zirvenin bu yılki teması ise “UDY, Yatırım Tanıtımı ve Ekonomik Kalkınma” oldu.

"YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAĞINA İHTİYACIMIZ VAR"

Zirvede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Türkiye’nin yabancı doğrudan yatırımlarda başarılı bir performans sergilediğini söyleyerek, “Hükümet olarak cari açığın kapanmasına, ihracat ve teknoloji açısından doğrudan yatırımlara önem veriyoruz. Daha çok yatırım çekmek için yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız var. Ülkemiz kendi coğrafyasında yerleşik işgücünün kalitesi ve sadakat özelliğiyle yabancı yatırımcılara cazip gelmektedir. Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi (Invest in Turkey) Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak yatırımcıya sürecin her aşamasında destek verdiklerinin altını çizerek, “Ülke olarak bir cari açık sorunumuz var ve bu Türkiye’yi kırılgan yapıyor. Cari açığın en iyi ilacının da uzun dönemli, sürdürülebilir ve kalıcı doğrudan yatırımlar olduğunun farkındayız ve bunları artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Doğrudan Yatırımların ülkemizin kalkınması için olmazsa olmaz ihtiyaçlardan biri haline geldiğini kaydeden İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan ise “Yerli ve uluslararası çoğu firmaya kapısını açan İTÜ ARI Teknokent, teknoloji firmalarına ve girişimcilere teknoloji geliştirmeleri ve bu teknolojileri ticarileştirmeleri için en uygun ortam ve olanakları sunuyor. İTÜ’nün, kurulduğu 1773 yılından beri Türkiye’nin kalkınması için çalışan ve insan sermayesine büyük katkılar sağlayan son adımlardan birisi de İTÜ İşletme Fakültesi bünyesinde kurulan Ekonomi Bölümü’dür. Bu yıl ilk defa düzenlenen bu konferans, ‘Yatırım Tanıtımı’ ve ‘Ekonomik Kalkınma’ misyonu doğrultusunda önemli bir girişim olarak düzenlenmiştir” diye belirtti.