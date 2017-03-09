Ivanka Trump bu kez ticaretin gündeminde

ABD'nin 'gölge First Lady'si' Ivanka Trump'ın kendi adını verdiği giyim markasını yöneten Abigail Klem, Ivanka Trump ürünlerinin satışlarının 5 kat arttığını söyledi. Klem, konuyla ilgili spesifik rakamlar vermekten kaçınsa da BBC'nin yaptığı araştırma Klem'in iddialarının doğruluğunu ortaya koyuyor. Londra merkezli bir e-ticaret sitesi rakamlarına göre, Ivanka Trump ürünlerinin satışı özellikle Şubat ayında patladı.

SATIŞLARDA YEMİN ETKİSİ

ABD başkanı Donald Trump'ın Ocak ayı sonunda yemin etmesinin ardından Şubat ayında büyük bir satış patlaması yaşandı.

Satışların Şubat ayında ocak ayına oranla %346 arttığı belirtilirken, Ivanka Trump ürünleri geçtiğimiz yılla kıyaslandığında ise %557 daha fazla sattı.

BOYKOT TERS TEPTİ

Şirket yetkilileri ayrıca, Trump ailesinin ürünlerine karşı uygulanmaya çalışılan boykotun da satışları arttırmış olabileceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın danışmanlarından Kelyanne Conway'in Beyaz Saray'da yaptığı bir röportajda Ivanka Trump'ın ürünlerini övmesi ABD'de etik tartışması başlatmıştı.

'DÜŞÜK SATIŞ' DEMİŞLERDİ

Etik tartışmalarının ardından Trump ürünlerine karşı boykot kampanyaları düzenlenmiş, bazı mağazalar ise düşük satış rakamları nedeniyle Ivanka Trump'ın ürünlerine satıştan kaldırmıştı.