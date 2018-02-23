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İvedik Organize Sanayi İHA üretti

İvedik Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla yerli üretim 3 insansız hava aracını Türk Silahlı Kuvvetlerine hediye etti.

AA | 23.02.2018 - 11:10..
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İvedik Organize Sanayi İHA üretti

Ankara'da bulunan İvedik Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Gültekin, Teknopark Ankara'daki teslim töreninde yaptığı konuşmada, İHA'ları üreten firmanın Teknopark Ankara açılır açılmaz bölgeye geldiğini söyledi.

İvedik Organize Sanayi İHA üretti

Bu firma tarafından üretilen 3 İHA'nın halihazırda Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanıldığını anlatan Gültekin, "Biz de kullanılan İHA'lar şayet teröristler ya da düşmanlar tarafından düşürülürse diye Harita Komutanlığımıza yeni İHA'ları vermek istedik." dedi.

İvedik Organize Sanayi İHA üretti ViDEO

İvedik Organize Sanayi İHA üretti

İvedik Organize Sanayi İHA üretti

İvedik Organize Sanayi İHA üretti

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