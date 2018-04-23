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İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

CHP'nin yardımıyla Meclis'te grup kuracak sayıya ulaşan İYİ Parti, 25 milyon lira hazine yardımı alacak.

Haber Merkezi | 23.04.2018 - 08:54..
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İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

CHP'den 15 milletvekilinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partiden istifa ederek İYİ Parti'ye katılmaları, 5 milletvekili olan İYİ Parti'yi 20'ye çıkararak Meclis'te grup kuracak sayıya ulaştırdı.

İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

AKŞENER'İ ADAY GÖSTEREBİLECEKLER

Bu sonuçla İYİ Parti 100 bin imza toplamadan Meral Akşener'i cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebilecek, Hazine'nin seçim öncesi partilere yapacağı seçim yardımından da faydalanacak.

HAZİNE YARDIMLARI

Son verilere göre Hazine'den seçim yardımı olarak AK Parti'ye 270.9 milyon lira, CHP'ye 138.5 milyon lira, MHP'ye 65.1 milyon lira, HDP'ye ise 58.8 milyon lira yardım yapılacaktı.

Hazine'den seçim yardımı alacak partiler ve alacakları para 24 saat önce böyleyken İYİ Parti ile bu tablo da değişecek. Partilerin payından İYİ Parti'ye bölünecek.

İYİ Parti'nin de 25 milyon lira civarında bir Hazine yardımı alacağı belirtiliyor.

İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

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