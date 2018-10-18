taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.626
Euro
6.4622
Altın
1226.6
Borsa
97453.96
Gram Altın
222.732

İyi Parti'den peş peşe gelen istifalar

İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın göreve atanmasının ardından İP sarsıldı. 17 teşkilat, 20 gençlik kolu olmak üzere 37 başkan İyi Parti'den istifa ettiklerini duyurdu.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 20:30..
  1. Haberler
  2. Politika
İyi Parti'den peş peşe gelen istifalar

İyi Parti İzmir İl Başkanlığı'na Hüsmen Kırkpınar'ın atanmasının ardından biri vekaleten görevi yürüten 17 ilçe başkanı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İl Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Demirel ve yönetim kurulu ile 20 ilçe gençlik kolları başkanının da görevinden istifa ettiği duyuruldu.

ORTAK AÇIKLAMA

Görevini bırakan partililer, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Meral Akşener’in önderliğinde kurulan İyi Partimiz Türkiye’mize umut olmuş, koyduğu hedef ve ilkeleri ile bir güneş gibi doğmuştur. Partimizin kuruluş aşamasında, Kurucu İl Başkanımız Yıldırım Ulupınar’ın koymuş olduğu vizyonla, oluşturduğu teşkilat yapısı, dört eğilimi içinde barındıran, Cumhuriyet ile kavgası olmayan, Atatürk ilkelerine, milli ve manevi değerlerine bağlı, tek bir eğilim ile siyaset yapmayan, başka bir partinin devamı görüntüsünden uzak bir kimlikteydi.

"VİZYONDAN TAMEMEN UZAKLAŞTI"

Genel Merkezimizin dün, İzmir İl Başkanlığı'na yapmış olduğu atamayla bu vizyondan tamamen uzaklaştığını görmekteyiz. İl başkanlığımızın atanması sürecinde teşkilatlarımızın, il başkanımızın atanmasıyla ilgili görüş ve önerilerinin alınması için, genel merkezimiz tarafından gönderilen heyete teşkilatların hassasiyeti ve düşüncelerinin aktarılmasına rağmen, maalesef genel merkezimiz tarafından ilçe teşkilatlarımızın, il yönetimimizin, gençlik kollarımızın hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı görülmüştür. Almış olduğumuz bu karar, herhangi bir şahsa karşı değil, tamamıyla prensip kararıdır. Bu sebeple 17 ilçe başkanı, il gençlik kolları başkanı ve yönetim kurulu ile birlikte 20 ilçe gençlik kolları başkanı olmak üzere tüm görevlerimizden istifa ediyoruz."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya Müze Müdürü görevden alındı

Konya Müze Müdürü görevden alındı

284
Putin Sisi ile yeni Rus otomobilini test etti

Putin Sisi ile yeni Rus otomobilini test etti

102
Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler

Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler

572
Putin: 700 ABD'liyi teröristler esir aldı

Putin: 700 ABD'liyi teröristler esir aldı

138
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne yeni kapı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne yeni kapı

208
Süleyman Soylu trafikte yaya kanunu duyurdu

Süleyman Soylu trafikte yaya kanunu duyurdu

444
Kaşıkçı cinayeti Türkiye'ye yıkılmaya çalışılıyor

Kaşıkçı cinayeti Türkiye'ye yıkılmaya çalışılıyor

144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM