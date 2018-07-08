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İyi Partili vekil Bahçeli'nin elini öptü

MHP'deki muhalifler olarak tanımlanan İyi Partili siyasetçiler, Meclis'te Devlet Bahçeli'nin elini öpüp, tokalaşarak samimi pozlar verdi.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 08:41..
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İyi Partili vekil Bahçeli'nin elini öptü

MHP'de Koray Aydın, Meral Akşener, Ümit Özdağ gibi isimler Bahçeli'ye cephe alarak partiden ayrılmıştı. Ardından İyi Parti'nin kurulmasıyla MHP'ye alternatif parti yorumları yapıldı.

Ancak dün Meclis'te İyi Partili isimlerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye büyük bir saygı ve sevgi gösterisinde bulunmaları görenleri şaşırttı.

KORAY AYDIN SOHBET ETTİ

Koray Aydın, Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı ve bir süre sohbet etti. İkili Meclis'te samimi görüntüler verdi.

İyi Partili vekil Bahçeli'nin elini öptü

İYİ PARTİLİ VEKİL BAHÇELİ'NİN ELİNİ ÖPTÜ

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de Bahçeli'nin yanına giderek elini öperek kendisine olan saygısını gösterdi.

İyi Partili vekil Bahçeli'nin elini öptü

İyi Partili vekil Bahçeli'nin elini öptü

İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SERT TEPKİ GÖSTERDİ

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Ünser, bu görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı. Ünser, bu durumun kabul edilemez ve utanç verici olduğunu söyledi.

İyi Partili vekil Bahçeli'nin elini öptü

AKŞENER'İN TEPKİSİ NE OLACAK

Bu görüntülerin İyi Parti lideri Meral Akşener'de nasıl bir tepkiyle karşılanacağı merak ediliyor.

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