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İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Çorum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor oyun çıkması üzerine seçmene saldırdı.

Haber Merkezi | 30.06.2018 - 03:14..
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İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

Fahrettin Yokuş, Çorum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor düzeyde oy çıkmasına hazmedemeyerek Twitter hesabı üzerinden seçmeni aşağılayıcı ifadeler kullandı.

İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

YAZDIĞI HAKARETİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

Bu da yetmiyormuş gibi, sözlerinin çarpıtıldığını ima ederek, deve-diken ilişkisi üzerinden kendisini aklamaya çalıştı.

İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

SEÇMEN UNUTMAZ

Çorum yöresinde de ahali arasında yaygın bir ifade vardır. Tabii ki burada yazmıyoruz. Seçmeni kazanmak yerine kendinden soğutmaktan başka bir şey yapmayan 'sayın' vekili, Çorumlu seçmenlerle baş başa bırakıyoruz.

İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

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