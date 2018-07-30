İyilikder kurbanları onlarca ülkeye ulaştıracak

Konu hakkında açıklama yapan İyilikder Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bahar, ''İyilikder olarak başta ülkemizde 71 temsilcilikte olmak üzere ayrıca yurtdışında Afrika,Asya,Ortadoğu ve Balkanlar'da yıllardır insani yardım faaliyetleri yürütüyoruz ve bu yardımları ulaştırırken yüreklere dokunmayı temel kazanım kabul ediyoruz.





Ağırlıklı olarak kalkınma yardımları yani balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek hedefiyle projeler yürütüyoruz. 2018 yılı kurban döneminde de Paylaşınca Hayat Bayram Olur sloganıyla oluşturduğumuz kampanya ile başta ülkemiz olmak üzere onlarca ülkede kurban vekaletlerini ihtiyaç sahibi kardeşlerimize vekalet sahiplerinin selamlarıyla birlikte ekiplerimizle ulaştıracağız.

Bu yıl belirlediğimiz kurban vekalet beedelleri Afrika ülkeleri ve Moğolistan 500 TL , Türkiye, Suriye, Makedonya, Yemen, Lübnan, Bangladeş (Arakan Kampları) 850 TL ve Gazze 1250 TL şeklinde.Geçen yıllarda yaptığımız gibi bu yıl da kurban dönemi sonrasında kesilen kurbanlara ait görüntüler bağışçılarımıza bildirmiş oldukları cep telefonlarına whatsapp ile göndermeyi hedefliyoruz. Bağışçılarımız vekaletlerini kurban bayramının ikinci gününe kadar www.iyilikder.org.tr adresinden online bağış, havale/eft hesaplarına ya da bankalardaki bağış ekranlarımızdan ulaştırabilecekler.'' dedi.

İyilikder temel insani ve afet yardımlarının yanı sıra yetim rehabilitasyon programlarına ve eğitime destek ile kalkındırma yardımlarından da en çok Afrika'da yürütülen ve yoksul ailelere 3 er adet süt keçisi hediye ederek geçimlerini sağlayabilecekleri bir mesleğe kavuşmalarını hedeflediği proje ile öne çıkıyor.