İZBAN'da grev çanları çalıyor

İzmir’de şehir içi ulaşımın yükünü çeken İzmir Banliyö Sistemleri (İZBAN) ile sendika arasında yapılan toplu iş sözleşmelerinde taraflar anlaşmaya varamadı.

Sendika yüzde 28 zam talep ederken, yönetim ise yüzde 14’lük bir zam teklifinde bulundu. Hal böyle olunca taraflar masadan kalktı.

"GREV KARARI ALABİLİRİZ"

Demiryol İşçileri Sendikası Başkanı Hasan Ervüz, "Müzakere yolunu sonuna kadar açık tutacağız. Şimdi arabulucunun raporunu bekliyoruz. Rapor geldikten sonra 60 gün içinde 6 gün önceden bildirmek koşuluyla grev kararı alabileceğiz." dedi.

SAKAL KESİLMİYOR, SİYAH KURDELE TAKILIYOR

Bu arada İZBAN çalışanları grev öncesi pasif direnişe geçerek; sakallarını kesmiyor ve siyah kurdele takıyor.

"BU ŞARTLAR ALTINDA ANLAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Görüşmelerden sonuç alamadıklarını aktaran Demiryolu İşçileri Sendikası Başkanı Hasan Ervüz, "Zor bir süreç oldu. Bizim yüzde 28’lik zam talebimize karşılık yüzde 14 önerdiler. Değişiklik istediğimiz 13 maddeden yalnızca 3’ünü kabul ettiler. Bu şartlar altında anlaşmamız mümkün değil. Bir makinistin bin 878 TL’ye tren kullanmasını istemiyoruz. Şimdi arabulucunun raporunu bekliyoruz." dedi.

"GREV BİZİM İÇİN DE SON ÇARE"

Arabulucu raporu ellerine geçtikten sonra da müzakereye açık olduklarını belirten Ervüz, "Biz grev meraklı değiliz. Müzakere yolunu sonuna kadar açık tutacağız. Arabulucu raporu elimize ulaştıktan sonra da hemen harekete geçmeyi düşünmüyoruz. Bir süre daha bekleyeceğiz. Grev bizim için de son çare" ifadelerini kullandı.

500 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Şehir ulaşımının en önemli parçalarından biri olan İZBAN’da geçen yıl yaklaşık 100 milyon toplamda ise 500 milyon yolcu taşındı. 40 durağı bulunan sistem, toplam 136 kilometre vatandaşlara hizmet veriyor.