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İzinsiz İHA uçuşlarına 11 bin 447 lira ceza

Türkiye'de İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitim kuruluşu yetkisi alan kuruluş sayısı 25’e yükseldi.

DHA | 05.09.2018 - 16:36..
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden şu açıklamayı yaptı:

"KAYITLI İHA SAYISI 24 BİN 866"

"Bu yıl 11 kuruluş, genel müdürlüğümüzden İHA eğitim kuruluşu yetkisi almaya hak kazandı. Böylece ülkemizde İHA eğitim kuruluşlarının sayısı 25’e yükseldi. Kayıtlı İHA sayısı 24 bin 866, İHA pilot sayısı 31 bin 194’e ulaştı.  İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilmektedir."

İzinsiz İHA uçuşlarına 11 bin 447 lira ceza

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