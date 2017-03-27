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İzinsiz kazı yapanları seçmen kağıdı ele verdi

Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi’ndeki Stratonikeia Antik Kenti’nde kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

27.03.2017 - 03:24
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Bir ihbarı değerlendiren Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Stratonikeia Antik Kenti’nde izinsiz kazı yapıldığını belirledi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 2 metre derinliğinde kazılan çukurda yaptıkları incelemede, 16 Nisan’da yapılacak halkoylamasıyla ilgili bir şahsın seçmen kağıdını buldu.

İzinsiz kazı yapanları seçmen kağıdı ele verdi

Seçmen kağıdından yola çıkan ekipler, antik kentte izinsiz kazı yaptığı iddia edilen Nihat K. (28) ve Serdar K’yi (19) Eskihisar Mahallesi’nde gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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