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İzmariti yere atarken yakalanan köy işlerini yapıyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki temizliğiyle övülen Muratkaya köyünde, muhtarın yere sigara izmariti atanlara verdiği cezalar, caydırıcı oluyor.

AA | 11.06.2018 - 07:35..
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Yeşillikler arasındaki Muratkaya köyünde, "temiz çevre, temiz toplum" sloganıyla yola çıkan muhtar Yılmaz Kargı'nın, yere izmarit atılmaması için başlattığı uygulamaya, köylüler de destek veriyor.

Köyün belirli noktalarına, izmaritler için teneke kutular yerleştirilirken, yere izmarit atanlara verilen "cezaları" köylüler hoşgörüyle karşılıyor.

İzmariti yere atarken yakalanan köy işlerini yapıyor

'İZMARİTLERİMİZİ SOKAĞA ATMAYALIM' UYGULAMASI BAŞLATTILAR

Muhtar Yılmaz Kargı, AA muhabirine yapığı açıklamada, 19 yıldır muhtarlık yaptığını söyledi.

Köylerinde 60 hane bulunduğunu anlatan Kargı, "Hayatımda hiç sigara kullanmadım. Kullanan amcalarıma da 'kullanmayın' diye söylüyorum. Dört yıl önce 'izmaritleri sokaklarımıza atmayalım' diye bir uygulama başlattık. Uygulamayı başlattıktan sonra köyümüzde anonslar yaptık. Uygulamaya başlarken köyümüzün belli noktalarına, izmaritlerin atılacağı çöp tenekesi koyduk." dedi.

İzmariti yere atarken yakalanan köy işlerini yapıyor

"TATLI BİR CEZA VERİYORUM"

Uygulamadan sonra bazı kişilerin sigara içmeyi bıraktığını dile getiren Kargı, şöyle devam etti:

"Sigara izmaritini yere atanları yakaladığımda cezalar kesiyorum. Tatlı bir ceza veriyorum. Köyümüzün işlerinde bir gün imece usulü çalışıyorlar. Köylülerimiz, bu cezaları hoşgörü ile karşıladılar. Ünal kardeşimizi yere izmarit atarken yakaladım. Ona mezarlığımızın duvarını örme işinde çalışma cezası verdim. O da gitti çalıştı. Hayvancılıkla da uğraşıyoruz ancak gübrelerimiz kapalı alanda. Köyümüzde koku yok. Bu kampanyadan sonra 7-8 kişi sigarayı bıraktı. Havamız kirlenmesin, doğamız kirlenmesin. Temiz toplum ve temiz çevrede her zaman faydalı insanlar olur. Onun bilinci ile hareket ediyoruz. Katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Bugüne kadar birçok kişiye ceza verdik."

İzmariti yere atarken yakalanan köy işlerini yapıyor


MUHTARA YAKALANDI, DUVAR ÖRDÜ

Ceza alan Ünal Uçar, "Evimin önünde izmarit atarken muhtara yakalandım. Bana ceza verdi. 'Köy mezarlık duvarı var. Onu yapacaksın' dedi. Ben de seve seve kabul ettim. Kullanmasam iyi ama kullanıyorum." diye konuştu.

UYGULAMADAN SONRA SİGARAYI BIRAKTI

Köydeki uygulamadan sonra sigarayı bırakan Mehmet Kargı ise, "Muhtarımızın bu uygulamasından sonra sigarayı bıraktım. Sokağa sigara izmariti atılmıyor ona da çok teşekkür ediyorum. Ceza veriyor." ifadelerini kullandı.

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