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İzmir açıklarında yük gemisi karaya oturdu

Aliağa ilçesinde bir yük gemisi, fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu.

İHA | 18.01.2018 - 11:40..
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Türk bayraklı M/V Sinan Nabioğlu isimli yük gemisi, Nemrut Limanı’nda sabah saatlerinde karaya oturdu. Hurdaya gitmesi planlanan 10 metre genişliğinde ve 60 metre uzunluğundaki gemi, bir süredir limanda demirli bekliyordu.

İzmir açıklarında yük gemisi karaya oturdu

Gemi kuvvetli karayel ve fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu. Gemide personelin bulunmaması ise faciayı önledi.

Gemiden sızıntı olmadığı, denizde herhangi bir kirlilik oluşmadığı öğrenildi.

İzmir açıklarında yük gemisi karaya oturdu VİDEO

Büyük yük gemisinin dalgalara kapılarak karaya oturduğu anlar, limandaki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İzmir açıklarında yük gemisi karaya oturdu

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