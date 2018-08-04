İzmir Aliağa'da bin 800 ton buğday yüklü gemide yangın

Karatay ilçesinde açılan Karaaslan Piknik Bahçesi, sosyal medyada alay konusu olsa da sunduğu imkanlar açısından farkını ortaya koyuyor.

İzmir’in Aliağa ilçesinde 6 bin 221 grostonluk bin 800 ton buğday kepeği yüklü dev kuru yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine Aliağa Liman Başkanlığı tarafından bölgeye römorkörler sevk edildi.

1 Başkan Erdoğan ABD'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuşan Erdoğan, Papaz Brunson olayına değinerek, "ABD büyük bir saygısızlık yaptı. Türkiye hukukun gereği neyse onu yapacaktır." dedi.

2 İran sınırına güvenlik duvarı yapıldı 888 kilometrelik sınır hattına yapılan duvar ile bölgede kaçakçılık ve düzensiz göçmen geçişleri engellenecek.

3 Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü İngiliz oşinograflar, Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesinde meydana gelen yüzlerce kaybolmaya dalgaların neden olduğunu belirtti.

4 Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu Terör örgütü El Kaide’nin 2011’de ABD operasyonu ile öldürülen lideri Usame bin Ladin’in annesi Alia Ghanem, oğlunun ölümünden sonra basına ilk kez konuştu.

5 Rus kadın kapkaççıyı pişman etti Rusya'da sarhoş bir kapkaççı, bir kadının çantasını çalmaya çalışırken hayatının en büyük hatalarından birini yaptığının henüz farkında değildi.

6 Kanada Başbakanı'nın dev konvoyu Dünyanın en sakin ve en güvenli ülkesi olduğu olduğu belirtilen Kanada'da Başbakan Trudeau dev konvoyu ile gezintilerini yapıyor.