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İzmir Aliağa'da bin 800 ton buğday yüklü gemide yangın

İzmir’in Aliağa ilçesinde 6 bin 221 grostonluk bin 800 ton buğday kepeği yüklü dev kuru yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine Aliağa Liman Başkanlığı tarafından bölgeye römorkörler sevk edildi.

İHA | 04.08.2018 - 20:23..
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Aliağa ilçesi açıklarındaki Tavşan Adası civarından Aliağa’daki limana seyir halinde olan Marshall Adaları bandıralı 6 bin 221 grostonluk bin 800 ton buğday kepeği yüklü dev kuru yük gemisinden yangın ihbarı alındı.

RÖMORKÖR SEVK EDİLDİ

Buğday kepeğinde çıkan yangında ‘Koza’ adlı gemiden dumanlar yükseldi. Buğday kepeğinin içten içe yandığı öğrenilirken, bölgeye hemen Aliağa Liman Başkanlığı tarafından üç adet römorkör sevk edildi.

İzmir Aliağa'da bin 800 ton buğday yüklü gemide yangın


YÜKÜ BOŞALTTIKTAN SONRA SÖKÜLECEKTİ

Bölgede emniyet tedbirleri alınırken, Aliağa Limanı’nda yükünü boşalttıktan sonra söküm işlemi yapılması planlanan geminin tehlike nedeniyle gemi söküm tesislerine yönlendirildiği ifade edildi. Bölgeye giden ekiplerin geminin batmasını önlemek için de bir takım tedbirler aldığı belirtildi.

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