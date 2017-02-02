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İzmir emniyetinde FETÖ gözaltısı

İzmir’de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Bylock kullandığı tespit edilen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 22 kişi yakalandı.

02.02.2017 - 17:02
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İzmir emniyetinde FETÖ gözaltısı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturmasında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 32 polisin, örgütün haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edildi. Bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 32 şüpheli polisten 22’si yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli polisler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü binasına getirildi. Şüpheli 10 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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