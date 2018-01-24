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İzmir Konak Tramvayı'nda test sürüşleri başlıyor

Konak Tramvay Hattı'nda test sürüşleri öncesinde elektrik enerjisi verilecek.

İHA | 24.01.2018 - 12:14..
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak Tramvayı'nda çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 26 Aralık günü hat boyunca katener tellerine enerji verilecek.

İzmir Konak Tramvayı'nda test sürüşleri başlıyor

ELEKTRİK AKIMI VERİLECEK

26 Ocak Cuma gününden itibaren Fahrettin Altay Meydanı-Konak,-Halkapınar arasında yapımı son aşamaya gelen Konak Tramvay hattında, test işlemleri kapsamında katener tellerine 750V DC elektrik akımı verilecek. Belirlenen gün çerçevesinde hat boyunca yüksek gerilim olacağından vatandaşlar uyarıldı.

İzmir Konak Tramvayı'nda test sürüşleri başlıyor

VATANDAŞLAR UYARILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bundan sonraki süreçte Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Gazi Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı, Ali Çetinkaya Bulvarı, Alsancak Garı, Şehitler Caddesi, Liman Caddesi ve Halkapınar Tramvay Depo Alanı arasını kapsayan güzergah üzerinde yüksek gerilim enerjisi olacağından, can ve mal kaybının oluşmaması adına dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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