İzmir trafiğinde yeni dönem

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğünce devreye alınan "Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi" tanıtıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAK

Sistemin yönetildiği İzmir Ulaşım Merkezi'nde (İZUM) düzenlenen toplantıda bilgi veren Ulaşım Daire Başkanı Kader Sertpoyraz, Amsterdam'daki Intertraffic Fuarı'nda en iyi proje ödülünü kazanan sistemin kentin trafik yükünü önemli ölçüde azaltacağını söyledi.

5 BİN KAMERA, 10 BİN AKILLI CİHAZ

İzmir'in kent içi ulaşımdaki ana akslarını oluşturan tüm cadde, bulvar ve kavşaklarda izleme, denetleme ve trafiği yönlendirme imkanı sunan sistemin 5 bin kamera ve 10 bin akıllı cihazla yönetildiğine işaret eden Sertpoyraz, büyük bir algoritmik yazılımla işlenen bilgilerin anında uygulamaya geçtiğini aktardı.

TRAFİK AKIŞINA GÖRE...

Sertpoyraz, sistemin uygulama şekli konusunda şu bilgileri verdi:

"Yollarda bulunan sensörler, geçen araçları sayıyor. Belli bir araç sayısına geldiğinde sistem, 'Artık bu kavşak koluna geçiş vermeliyim', 'Şuradaki kavşak standardın üzerinde kuyruklandı, sağdan gelenler beklesin' gibi emirlerle trafik ışıklarını ayarlıyor.

Yoğun olan bölge yeşile döndürüyor, süresini diğer kavşaktaki araç yüküne göre ayarlıyor. İtfaiye araçları ve belediye otobüsleri sisteme tanımlandı. Ambulanslar için Sağlık Bakanlığından izin bekliyoruz. Sistem, geçiş önceliği olan aracı bekletmeyecek."





35 DAKİKALIK GÜZERGAH 14 DAKİKAYA DÜŞTÜ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Türkiye'de sistemi ilk uygulayan belediye olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Akıllı trafik sistemi uygulanmadan önce 35 dakikada gidilen bir güzergah 14 dakikaya düştü. Ciddi bir tasarruf sağlanıyor. Sistem trafik ihlali yapanların hem plakasının hem ihlal miktarının belirlenmesi ve takip edilmesi gibi işlevlere de sahip." diye konuştu.