İzmir'de 2 gündür kayıp şahıs ölü bulundu

19 Nisan'da ortadan kaybolduktan sonra telefon çağrılarına cevap vermeyen 26 yaşındaki Kırmızıbel'in yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, evli ve 2 çocuk babası Deryan Kırmızıbel'in cansız bedenini Kuşçular Mahallesi Çakallar Mevkisi'ndeki arazide buldu.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk tespitte, Kırmızıbel'in başından 2 kurşunla vurulduğunu ve darbedildiğini tespit etti.

İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede Deryan Kırmızıbel'in darbedildikten sonra başına isabet eden 2 kurşunla öldüğü belirlendi.

Polis ekipleri, cinayet zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.