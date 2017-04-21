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İzmir'de 2 gündür kayıp şahıs ölü bulundu

Urla ilçesinde bir süredir haber alınamayan kişi, başından vurularak öldürülmüş halde bulundu

21.04.2017 - 22:28
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19 Nisan'da ortadan kaybolduktan sonra telefon çağrılarına cevap vermeyen 26 yaşındaki Kırmızıbel'in yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, evli ve 2 çocuk babası Deryan Kırmızıbel'in cansız bedenini Kuşçular Mahallesi Çakallar Mevkisi'ndeki arazide buldu.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk tespitte, Kırmızıbel'in başından 2 kurşunla vurulduğunu ve darbedildiğini tespit etti.

İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede Deryan Kırmızıbel'in darbedildikten sonra başına isabet eden 2 kurşunla öldüğü belirlendi.

Polis ekipleri, cinayet zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

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