İzmir’de 266 bin kaçak sigara ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceğine yönelik aldıkları ihbar üzerine 2 ayrı adreste operasyon düzenledi.

Mersin ilinden geleceği öğrenilen bir aracı takibe alan polis ekipleri otomobili Torbalı ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 243 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken sürücü M.Ç. (35) gözaltına alındı.

Bornova ilçesinde yapılan ikinci operasyonda ise 23 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirdi. İş yerinde bulunan Y.M. (43), M.A.A. (36), A.A. (36) ve A.A. (29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. adli kontrol şartıyla, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca 2 ayrı operasyonla ele geçirilen toplam 266 bin 670 paket gümrük kaçağı sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 900 bin TL olduğu belirtildi.