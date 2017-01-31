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İzmir'de 3 aylık nişanlı çift kazada can verdi

Bayındır ilçesinde, saatler önce trafiğe açılan yolda meydana gelen kazada, aralarında nişanlı çiftin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

31.01.2017 - 23:58
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Kaza, akşam saatlerinde Tire-Bayındır yolunda, Bayındır’ın hemen girişindeki yeni açılan çevre yolu kavşağında meydana geldi. Saatler önce trafiğe açılan yolda, Bayındır yönünden Tire yönüne seyir halinde olan Ferhat Sevinç yönetimindeki 09 HR 298 plakalı otomobil, çevreyolu kavşağına geldiği esnada, karşı yönden gelen Niyazi Öztürk (53) yönetimindeki 50 DP 195 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından kaza yerinde can pazarı yaşandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil ekibi intikal etti.

Polis ekipleri kaza yerinin güvenliğini sağlarken, kazada ağır yaralanan Rahime Sevinç (50) ve Hatice Emeç’in (24) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsü Ferhat Sevinç ise sağlık ekipleri tarafından Bayındır Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ferhat Sevinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hatice Emeç, Rahime Sevinç ve Ferhat Sevinç’in öldüğünü duyan yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Rahime Sevinç, Ferhat Sevinç ve Hatice Emeç’in cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

İzmir'de 3 aylık nişanlı çift kazada can verdi

KISA BİR SÜRE SONRA EVLENECEKLERDİ

Kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Hatice Sevinç ile hastanede hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Fatih Sevinç’in 2 ay önce nişanlandığı ve kısa bir süre sonra evlenecekleri öğrenildi.

SAATLER ÖNCE AÇILMIŞTI

Kazanın, saatler önce açılan kavşakta bugün yaşanan ikinci trafik kazası olduğunu iddia eden vatandaşlar, kavşağın hatalı olduğunu savunarak, işlek ve önemli bir kavşakta aydınlatmanın da yetersiz olduğunu öne sürdüler.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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