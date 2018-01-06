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İzmir'de 30 yıllık pazarın kapatılması isyan ettirdi

İzmir'de 30 yıldır cumartesi günleri açılan pazarın kapatılmasıyla, pazarcılar adeta çılgına döndü. Esnaf; kendilerine yer gösterilmeden pazarın kapatılmasını protesto ederek yolları kapattı.

AA | 06.01.2018 - 16:28..
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İzmir Bayraklı’da 30 yıldır her cumartesi günü açılan Özkanlar semt pazarı, bölgede oturan vatandaşların buradan kaldırılmasını istemiyle açtıkları davayı kazanmaları ve kararın Danıştay tarafından onanmasıyla kaldırıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uymayan pazar yerinin, Danıştay’ın verdiği kararın ardından kapatılmasını protesto etmek amacıyla toplanan esnaf, sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Ankara Caddesi’ni trafiğe kapatan esnaf ve yakınlarına çevik kuvvet müdahale ederek, caddeyi tekrar trafiğe açtı.

İzmir'de 30 yıllık pazarın kapatılması isyan ettirdi

İzmir'de 30 yıllık pazarın kapatılması isyan ettirdi GALERİ

SON KEZ AÇILDI

Özkanlar semtinde 30 yıldır her cumartesi günü açılan semt pazarı, kentin en eski pazar yerlerinden birisi durumunda. Ancak sokak arasına kurulan pazarın kaldırılması için, bu bölgede oturan bazı vatandaşlar dava açtı.

Yaklaşık 4 yıldır süren yargılamalar sonrasında Danıştay'a taşınan davada, yüksek mahkeme pazar yerinin kaldırılmasına karar verdi. Ayrıca pazarın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere de uymadığı tespit edildi. Bu gerekçelerle pazar son olarak bugün kuruldu. Pazarın burada kalmasını isteyen vatandaşlar ile 860 pazarcı esnafı ve aileleri bu karara tepki gösterdi.

İzmir'de 30 yıllık pazarın kapatılması isyan ettirdi

YENİ YERE SICAK BAKMADI

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, yeni pazar yeri için otoyol viyadük altını istediklerini, ancak bu yerin Bornova sınırları içerisinde olmasından dolayı Belediye Başkanı Olgun Atila'nın sıcak bakmadığını, yanıt beklediklerini söyledi.

İzmir'de 30 yıllık pazarın kapatılması isyan ettirdi

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