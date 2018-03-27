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İzmir'de 42 kaçak ve 2 organizatör yakalandı

Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi'nde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 kaçak göçmen yakalanıp, göç idaresine teslim edildi.

DHA | 27.03.2018 - 20:41..
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Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün saat 23.00 sıralarında, Yenifoça'nın Fatih Mahallesi Sazlıca Plajları mevkiinde park halindeki 35 RJ 62 plakalı midibüsü şüphe üzerine kontrol etti.

MİDİBÜSTE YAKALANDILAR

Yapılan kontrolde midibüste, 31'i Suriye ve 11'i Somali uyruklu toplam 42 kaçak bulunduğu tespit edildi. Araç yakınlarında yakalanan ve organizatör olduğu belirtilen Suriye uyruklu Muhammet Tayyar (27) ve Türk vatandaşı A.S. (40) gözaltına alındı.

İzmir'de 42 kaçak ve 2 organizatör yakalandı

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan kaçaklar, İl Göç İdaresi'ne gönderildi. İşlemleri sonrası göçmen kaçakçılığından adliyeye sevk edilen 2 kişiden Suriye uyruklu Muhammet Tayyar tutuklandı, diğer şüpheli A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de 42 kaçak ve 2 organizatör yakalandı



İzmir'de 42 kaçak ve 2 organizatör yakalandı

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