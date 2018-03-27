İzmir'de 42 kaçak ve 2 organizatör yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama faaliyetinde 6 bin 600 paket kaçak sigara bulundu.

Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi'nde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 kaçak göçmen yakalanıp, göç idaresine teslim edildi.

Eski Rus casusun İngiltere'de öldürülmesiyle başlayan kriz futbola da sıçradı. Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi İzlanda ve Polonya boykotu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Ağustos ayı sonunda Arakanlı Müslümanlara karşı başlayan Myanmar zulmü yeni ortaya çıkan görüntülerde bir kez daha gözler önüne serildi.

1 TSK, Tel Rıfat'ta kontrolü sağladı Afrin'i terör örgütü PKK'nın işgalinden kurtaran Mehmetçik, Tel Rıfat operasyonunda da başarıya ulaştı.

2 Muhammed Bin Selman'ın entarisiz fotoğrafı SoftBank'ın CEO'su ile New York'ta bir araya gelen Muhammed Bin Selman, ilk kez takım elbiseyle görüntülendi.

3 Hatay'da etkisiz hale getirilen PKK'lıların son hali Hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden Amerika'nın gönderdiği silahlar çıktı.

4 İzmir’de otobüslerde 'Gittiğin kadar öde' sistemi İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, İZBAN’daki “Gittiğin kadar öde” uygulamasını 2 Nisan 2018 Pazartesi gününden itibaren pilot bölge olarak seçilen Seferihisar’da başlatıyor.

5 Başbakan Yıldırım ile İbadi telefonda görüştü Irak Başbakanı Haydar Abadi, Başbakan Binali Yıldırım'a, Irak silahlı kuvvetlerine "yabancı savaşçıların" Türkiye'ye sınır ötesi saldırılar düzenlemesini engelleme talimatı verildiğini söyledi.

6 Afrin'de iki asker, Amanoslar'da bir asker şehit oldu TSK, Afrin'de 2 askerin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı. Amanoslar'da ise çıkan çatışmada yaralanan 1 asker şehit oldu.