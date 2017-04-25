İzmir'de 65 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Marina kavşağında durdurulan otobüste yaptıkları denetimde, kadın ve çocukların da olduğu 2'si Nijerya, 3'ü Kongo, 60'ı Suriye vatandaşı 65 kaçak göçmen tespit edildi.
65 GÖÇMEN YAKALANDI
Emniyete götürülen göçmenlerin Konak ilçesi Basmane semtinden sınırı deniz yoluyla geçerek Yunanistan'ın Sakız adasına gitmek üzere hareket ettiklerini söyledikleri belirtildi. Otobüsün şoförü A.Y, yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.