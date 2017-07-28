İzmir'de 76 mülteci yakalandı

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbarı değerlendirip Demirci Mahallesi yolu üzerinde 3 minibüsü durdurdu. Ekipler, minibüslerde yaptıkları aramada, yasa dışı yollardan İtalya'ya geçme hazırlığında oldukları tespit edilen 49'u Suriye, 16'sı Somali ve 11'i Pakistan uyruklu 76 mülteciyi yakaladı.

ORGANİZATÖRLERE GÖZALTI

Organizatör oldukları öne sürülen ve gözaltına alınan İ.A., C.D. ve S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 24'ü kadın ve 16'sı çocuk olan 76 mülteci İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.