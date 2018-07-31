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İzmir'de acemi sürücü fren yerine gaza bastı

İzmir'de lastikçi dükkanına giren bir sürücü, fren yerine gaza basınca kazanın eşiğinden dönüldü.

İHA | 31.07.2018 - 12:12..
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İzmir’in Çiğli ilçesinde aracını tamir ettirmek için lastikçi dükkanına gelen acemi şoför, fren yerine gaza basınca aracın önünde duran iş yeri çalışanını duvara sıkıştırdı. Duvara sıkışan çalışan, şans eseri kazayı ucuz atlattı.

ÇALIŞANLAR MÜDAHALE ETTİ

Olay, dün öğle saatlerinde Çiğli Ata Sitesi 30. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracına rot-balans ayarı yaptırmak için aracıyla Koray Yılmaz’ın çalıştığı dükkana giren bir sürücü, fren yerine gaza basınca arabanın önünde duran Koray Yılmaz'ı arkasında bulunan duvara sıkıştırdı. Çalışanlar hemen olaya müdahale etti. Araç geriye doğru çekilirken olay sağlık görevlilerine haber verildi. Talihsiz adamın ayağında sorun olduğu öğrenildi.

İzmir'de acemi sürücü fren yerine gaza bastı ViDEO

İzmir'de acemi sürücü fren yerine gaza bastı

GÜVENLİK KAMERASI KAYITTAYDI

Müşterisini karşılamak ve aracın doğru yanaşması için arabanın önünde bekleyen Yılmaz’ın, arabayla duvar arasına sıkışması güvenlik kameralarına da anbean yansıdı.

Kamera kayıtlarına göre olay yaşandıktan sonra bir çalışanın, açık olan sağ camdan içeri girip vitesi boşa aldıktan sonra aracın geriye çekildiği ve Koray Yılmaz’ın kurtarıldığı görülüyor.

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