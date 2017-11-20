İzmir'de Atatürk portresine saldırı

İzmir'in Atatürk Meydanı'na çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere kurulan portatif sahnede bulunan, üzerinde Atatürk'ün portresi ve 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' veciz sözü yazılı olan afişe, bıçaklı saldırı düzenlendi.

H.S., çevredekilerin şaşkın bakışları arasında elindeki bıçakla Atatürk'ün portresinin bulunduğu bölümü keserek delik deşik etti.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekiler, bu sırada meydanın yakınından geçen polis ekibine durumu bildirdi. Polis, H.S.'yi gözaltına aldı.

Dikili'deki bir pastanede çalıştığı belirtilen H.S., Emniyet'teki ifadesinde neden böyle bir saldırıda bulunduğunu söylemedi. Dikili Belediyesi'nin kamu malına zarar vermek suçundan hakkında şikayetçi olduğu H.S., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.

CHP İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener de Atatürk portresine saldıran H.S. hakkında şikayetçi olacaklarını açıklarken, "Dikili tarihinde bir ilk denebilecek olan bu tür saldırılara ve milli değerlerimize zarar veren kişilere asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.













