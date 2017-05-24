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İzmir'de baba-kız tartışması cinayetle bitti

Bayraklı'da yaşayan 15 yaşındaki Ö.A., tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

24.05.2017 - 09:49
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde Faruk Dede (42), boşandığı eşi Y.A. (36) ve kızı Ö.A. (15) ile yaşadığı eve gitti.

ALKOLLÜYDÜ, TARTIŞTILAR

Alkollü olduğu belirtilen baba ile kızı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada Ö.A'nın, elindeki telefonu almak isteyen babasını bıçakladığı öne sürüldü.

HASTANEDE ÖLDÜ

Anne Y.A'nın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Faruk Dede'yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü.

Hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dede'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GÖZALTIDA

Katil zanlısı Ö.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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