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İzmir'de bir deprem daha oldu

Geçtiğimiz pazartesi meydana gelen büyük depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Urla 3,9 şiddetiyle sallandı.

16.06.2017 - 13:17
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İzmir'de bir deprem daha oldu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi'nden (AFAD) yapılan açıklamaya göre; bugün saat 12.46'da, merkez üssü İzmir'in Urla İlçesi açıkları Ege Denizi olan, yerin 6 kilometre altında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'de de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

PAZARTESİ GÜNÜ 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 12 Haziran Pazartesi günü de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, sarsıntı kentte korku ve paniğe neden olmuştu.

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