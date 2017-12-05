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İzmir'de bir ton sahte içki ele geçirildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde, imalathaneye dönüştürülmüş evde plastik bidon içine saklanmış bir ton sahte içki bulundu

AA | 05.12.2017 - 16:56..
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belevi Mahallesi'nde üretim izni olmadan üretilen içkinin piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

1 TON SAHTE İÇKİ

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin kömürlüğündeki aramalarda plastik bidon içine saklanmış bir ton sahte içki buldu.

İzmir'de bir ton sahte içki ele geçirildi

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan ev sahibi İ.K. (41), jandarmadaki işlemlerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de bir ton sahte içki ele geçirildi

Jandarma tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı öncesinde sahte içki üretimi ve satışının engellenmesi ve vatandaşların yeni yıla sağlıklı bir şekilde girmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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