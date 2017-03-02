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İzmir'de cezaevinde yangın

FETÖ’den tutuklu iş adamlarının da bulunduğu Buca F Tipi Cezaevinde yangın çıktı.

02.03.2017 - 00:37
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Buca F Tipi Cezaevinde akşam saatlerinde bir mahkumun koğuştaki yatağını ateş vermesi sonucu yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bazı mahkum ve gardiyanlar dumandan etkilendi.

İzmir'de cezaevinde yangın

FETÖ’den tutuklu iş adamlarının da bulunduğu cezaevi girişi ve çıkışında jandarma ekipleri önlem alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenenler de hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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