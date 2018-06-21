taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.077
USD
4,7330
EURO
5,5080
ALTIN
192,88
PETR
73,7200

İzmir'de çöp evden 28 ton atık çıktı

Konak ilçesinde, psikolojik sorunları olan 3 kardeşin kaldığı çöp evden çıkan 20 tonluk çöpü belediye ekipleri temizledi.

DHA | 21.06.2018 - 17:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Piri Reis Mahallesi 285 sokakta bulunan ve üçü de psikolojik tedavi gören Yahya, Gazali ve Suphi Özdemir kardeşlerin 1990 yılından bu yana kaldığı, abileri Mehmet Özdemir'e ait, 5 katlı Sevil Apartmanı'nın zemin katından çıkan çöpler görenleri şaşırttı.

28 SENELİK ÇÖPÜ 10 KİŞİLİK EKİP TEMİZLEDİ

Daireden gelen kötü kokular için senelerdir belediyeye ve savcılığa şikayet dilekçeleri yazan, ancak 'mahremiyet ilkesi' gereğince çöp evin temizlenmesi için yasal izin alamayan mahalle sakinlerinin çilesi, 28 sene sonra sona erdi.

Konak Belediyesi Temizlik İşeri Müdürlüğü bünyesindeki 10 kişilik ekip, mahkeme kararı sonrası, 3 kardeşin 28 yıldır temizlemediği evde temizlik çalışmalarına başladı.

İzmir'de çöp evden 28 ton atık çıktı VİDEO

2 GÜNDE TEMİZLENDİ

Kokudan dolayı yüzlerine maske takan işçiler, 2 günlük çalışma sonrasında çöp evi temizledi. Evden, 6 kamyonun ancak taşıyabildiği, yaklaşık 20 ton çöp çıktı. Çöp evde, bozuk turşu bidonlarından halıya, giyim malzemesinden mutfak robotuna, tencere ve tavadan elektronik eşyalara, tesbih dolu çuvaldan plastik su şişelerine kadar birçok farklı çöp çıktı.

İzmir'de çöp evden 28 ton atık çıktı

İzmir'de çöp evden 28 ton atık çıktı

İzmir'de çöp evden 28 ton atık çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

349
ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

454
Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

675
Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

354
Yılmaz Özdil: Saadetlileri sırtımda Kabe'ye kadar taşırım

Yılmaz Özdil: Saadetlileri sırtımda Kabe'ye kadar taşırım

300
Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

74
Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kahramanmaraş'ta dev kalabalık

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kahramanmaraş'ta dev kalabalık

207
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/moduller/most-list.php on line 12
OYUNMOYUN.COM