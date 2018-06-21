İzmir'de çöp evden 28 ton atık çıktı

Piri Reis Mahallesi 285 sokakta bulunan ve üçü de psikolojik tedavi gören Yahya, Gazali ve Suphi Özdemir kardeşlerin 1990 yılından bu yana kaldığı, abileri Mehmet Özdemir'e ait, 5 katlı Sevil Apartmanı'nın zemin katından çıkan çöpler görenleri şaşırttı.

28 SENELİK ÇÖPÜ 10 KİŞİLİK EKİP TEMİZLEDİ

Daireden gelen kötü kokular için senelerdir belediyeye ve savcılığa şikayet dilekçeleri yazan, ancak 'mahremiyet ilkesi' gereğince çöp evin temizlenmesi için yasal izin alamayan mahalle sakinlerinin çilesi, 28 sene sonra sona erdi.

Konak Belediyesi Temizlik İşeri Müdürlüğü bünyesindeki 10 kişilik ekip, mahkeme kararı sonrası, 3 kardeşin 28 yıldır temizlemediği evde temizlik çalışmalarına başladı.

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2 GÜNDE TEMİZLENDİ

Kokudan dolayı yüzlerine maske takan işçiler, 2 günlük çalışma sonrasında çöp evi temizledi. Evden, 6 kamyonun ancak taşıyabildiği, yaklaşık 20 ton çöp çıktı. Çöp evde, bozuk turşu bidonlarından halıya, giyim malzemesinden mutfak robotuna, tencere ve tavadan elektronik eşyalara, tesbih dolu çuvaldan plastik su şişelerine kadar birçok farklı çöp çıktı.