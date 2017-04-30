İzmir'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 1 Mayıs'ta eylem yaparak kaos ortamı oluşturma hazırlığında bulunan şüphelilerin DEAŞ Terör Örgütü üyesi olduğu belirlendi.

1 MAYIS'I KANA BULAYACAKLARDI

Gözaltına alınan 6 şüphelinin, 1 Mayıs'a katılan gruplara yönelik terör eylemi hazırlığında olduğu belirlenirken ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel yayın ve materyal ele geçirildi. Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Buca'da yakalanan şüpheliler tahkikatın sürdürüldüğü İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.